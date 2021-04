Il Napoli convince negli scontri diretti: 15 punti conquistati contro le competitors

Il Napoli si prepara a sfidare l’Inter al Maradona nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A. La sfida è uno snodo cruciale per la stagione degli azzurri: l‘Atalanta infatti sfiderà la Juve, in un incrocio che ha sapore di Champions. Sperando in un passo falso delle avversarie, gli azzurri dovranno dare il massimo per battere la capolista e restare in orbita quarto posto.

Tuttosport sulle proprie pagine riporta una statistica che dà fiducia e morale in vista del big match di domenica. Quest’anno il Napoli negli scontri diretti ha conquistato ben 15 punti contro Roma (6), Juve, Atalanta e Milan (3). Restano le ultime due dirette concorrenti di alta classifica, ovvero Inter e Lazio. Molto del futuro del Napoli passa per le prossime due partite di campionato.