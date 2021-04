Napoli-Inter, il match sarà trasmesso in tutto il mondo!

Domenica 18 aprile al ‘Maradona’ di Napoli andrà in scena Napoli-Inter, il big match che vedrà sfidare due grandi squadre con la prima che rincorre un posto in Champions League e l’altra che ha quasi conquistato il titolo per questa stagione. Una gara che si annuncia molto avvincente e che infatti, stando a quanto comunicato dalla SSC Napoli sul proprio sito ufficiale, il match sarà trasmesso in tutti e 5 continenti. Ecco quanto comunicato:

“Un evento seguito in scala planetaria. I riflettori del calcio mondiale saranno puntati domenica sera sullo Stadio Maradona per Napoli-Inter. La 31esima giornata di Serie A sarà seguita in tutti e 5 i Continenti.

Le maggiori emittenti internazionali trasmetteranno il match per una copertura televisiva di oltre 200 Nazioni. Saranno collegati i maggiori Paesi europei: Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Polonia, Belgio, Olanda, Albania, ma anche i principali Stati oltreoceano quali Argentina, Brasile, Uruguay, Cile, l’intera America Latina oltre a Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone, Giamaica, Australia e Nuova Zelanda.

Collegati anche gli Stati asiatici come India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, e gli Stati africani quali Angola, Burundi, Camerun, Costa d’Avorio, Kenia, Nigeria, Senegal, Uganda, Zambia e Zimbabwe”.

