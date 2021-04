Effetto Maradona: 6 vittorie consecutive e 5 delle ultime 8 giornate in casa

Per raggiungere il quarto posto, che significherebbe Champions League, il Napoli dovrà affrontare 8 finali. 24 punti a disposizione per centrare l’obiettivo, ma un dato rincuora e dà carica agli azzurri in vista dello sprint finale.

Il calendario sorride agli azzurri. Sebbene le due prossime sfide siano molto complicate (Inter e Lazio), le ultime 6 sono, almeno sulla carta, più agevoli (Torino, Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina, Verona). In più c’è da sottolineare “l’effetto Maradona”. Come riportato da Tuttosport, il Napoli viene da una striscia di sei vittorie consecutive a Fuorigrotta e ben 5 sfide sulle 8 rimanenti andranno in scena tra le mura amiche.