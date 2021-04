Koulibaly-Manolas, insieme una sicurezza: con loro in campo subìto meno di un gol a partita

Il Napoli sfiderà l’Inter domenica sera per continuare la corsa al quarto posto e centrare l’accesso in Champions League. Per vincere c’è però bisogno di una prova superlativa da parte di tutta la rosa. I nerazzurri sono la miglior difesa del campionato, ma anche il secondo miglior attacco a quota 69; perciò Gattuso prepara la sua coppia difensiva.

Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, per arginare la coppia Lautaro-Lukaku Gattuso si affiderà probabilmente a Koulibaly e Manolas. Se il senegalese è una figura imprescindibile, il greco deve ritrovare condizione e fiducia dei tempi migliori. Il quotidiano riporta però un dato incoraggiante: quando Manolas e Koulibaly sono stati schierati insieme il Napoli ha subìto 13 reti in 17 partite, meno di un gol per match.

Non è tutto: in 9 occasioni su 17, più della metà, il Napoli è uscito dalla sfida in questione con un clean sheet, ovvero la porta inviolata. Gattuso pare orientato ad affidarsi alla coppia difensiva probabilmente più forte, sulla carta, per gli azzurri.