Iezzo: “De Zerbi si sente pronto per una piazza come Napoli, ma ha chiesto rispetto per Gattuso”

Gennaro Iezzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ho parlato in diretta tv con De Zerbi, secondo me ha l’ambizione giusta per sostituire Gattuso sulla panchina del Napoli. Gattuso merita di restare a Napoli. So, però, che è molto difficile che continui ad allenare gli azzurri. L’altro giorno ho chiesto in diretta tv a De Zerbi, vittorioso col suo Sassuolo a Benevento, che cosa pensasse delle voci che lo vogliono sulla panchina del Napoli l’anno prossimo. Roberto si è detto pronto per una grande piazza, ma ha chiesto rispetto per Gattuso, visto che il suo lavoro in azzurro non è terminato ancora. Finalmente per Meret arriva la grande occasione, Ospina è un grande portiere, ma Meret deve giocare titolare in questo finale di stagione e nel prossimo campionato. Volevo convocare Calaiò ma ha smesso di giocare e non ne vuole sapere. Se si fosse allenato al meglio, avrei dato la 10 a Diego Maradona Jr”.