De Luca avvisa: “Apriamo i ristoranti ma occhio alla movida, dopo mezzanotte nessuno in strada almeno per altri due mesi”

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato in diretta social delle novità riguardanti le misure anti-Covid della regione. Nel suo solito appuntamento settimanale, il governatore campano ha risposto alla possibilità del passaggio in zona arancione, dichiarando nuove misure restrittive. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Se adesso andassimo in zona arancione, da lunedì ritornano le superiori a scuola con la presenza del 50% degli studenti. Se diciamo alla famiglie di andare a scuola come facciamo a non garantire la sicurezza del trasporto pubblico? Significa avere gli autobus gremiti, non ritenete sia una priorità immunizzare gli autisti? Per prendere una decisione del genere occorre una decisione politica.

Possiamo aprire i ristoranti ma il contagio c’è ancora, abbiamo 400/500 morti al giorno. Per la ristorazione, nessuno parla del fenomeno movida, non sono i ristoranti aperti a fare contagio. Il problema da affrontare in zona arancione è questo, dobbiamo consentire apertura serale in condizioni protette dei ristoranti ma concludere l’attività fra le 23 e le 23 e 30. Dopo mezzanotte nessuno deve essere per strada, almeno per altri due mesi, poi si vede“.