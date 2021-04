Marcelo Burlon spiega le nuove maglie: “Dedica d’amore alla città e ai tifosi, vogliono trasmettere la cultura e la tradizione di Napoli”

Dopo un batti e ribatti sui social, sono state ufficializzate le divise di Marcelo Burlon County of Milan per SSC Napoli, realizzate dallo sponsor Kappa. Il Napoli indosserà la linea celebrativa nel big match contro l’Inter al Maradona, gara in programma per domenica sera.

Nelle colonne online del Corriere della Sera, il designer argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: “Questa linea celebrativa vuole trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l’internazionalità di Napoli e del suo team calcistico. Una dedica d’amore alla città e ai suoi appassionati tifosi“.