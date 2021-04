La Roma soffre ma è in semifinale: “Ha avuto paura”, a fine partita le lacrime di Mancini

La Roma ce l’ha fatta: è in semifinale di Europa League. Ha sofferto, contro l’Ajax, ma forte dell’1-2 della Crujff Arena ha portato a casa la qualificazione. A conti fatti è decisivo il goal di Dzeko, abile a sfruttare una gran discesa con assist di Calafiori. In semifinale ci sarà il Manchester, da affrontare senza Gianluca Mancini. Con il giallo rimediato, infatti, il difensore non ci sarà all’andata ad Old Trafford.

L’emozione per il passaggio e la tristezza per l’assenza si sono fuse provocando una reazione finale particolare. Mancini, in lacrime, è stato consolato dai compagni. Ed è stramazzato al suolo, stremato e commosso, anche Roger Ibanez. Ai tifosi le immagini sono piaciute particolarmente, come testimoniato sui social: c’è attaccamento alla maglia.

Su Twitter, Tancredi Palmeri commenta così: “Stavolta la Roma è sopravvissuta. Ma contro il Manchester United servirà molto di più che la partita raccogliticcia di oggi giocata con paura. Servirà la calma e la reattività mostrata ad Amsterdam, con volontà di fare e non di aspettare che il cronometro scorra”