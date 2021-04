Totoallenatore: ex frenati da ADL, Juric in pole

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna a parlare del futuro allenatore del Napoli. Gattuso è pronto a vivere gli ultimi, intensi quaranta giorni sulla panchina del Napoli per poi andar via. ADL e Giuntoli sono a lavoro per cercare il sostituto.

Secondo il quotidiano sportivo gli ex allenatori azzurri (Benitez, Sarri) sarebbero frenati dalla figura del presidente. I contratti stipulati con il patron azzurro, infatti, si sono rivelati spesso dei boomerang a causa di clausole troppo invasive. Resta quindi, in pole, Ivan Juric, che piace al Napoli dalla primavera scorsa.