Fonseca accostato al Napoli, lui sa di essere in bilico: “Non so se resto”

Il suo nome è stato accostato spesso al Napoli, ma Paulo Fonseca non ha mai ceduto né si è mai sbilanciato. Sa, però, che il suo futuro potrebbe non essere alla Roma. Intanto si gode la semifinale di Europa League conquistata e parla così a Sky Sport:

“Non cambia niente, non so se l’anno prossimo sarò l’allenatore della Roma. So che lo sarò la prossima partita. Il futuro al momento non è importante ma lo è la mia squadra“