De Magistris: “Ritorno di Sarri? Difficile ricomporre quel rapporto. Spero che il Napoli torni a essere più competitivo”

Nel corso del programma “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Luigi De Magistris, sindaco di Napoli.

“Riapertura dell’Olimpico per gli Europei? Speriamo non ci siano altri passi indietro. Tendenzialmente sono d’accordo con riaprire tutto ciò che è all’aperto con i dovuti accorgimenti e limiti. Questo vale per il calcio, come per il teatro e il cinema. Sport e cultura hanno sofferto moltissimo in quest’ultimo anno, questi sono segnali che incoraggiano.

Il ritardo che si è accumulato sui vaccini, è grave, ma non solo in Italia, ma in tutta Europa. Stiamo pagando questo ritardo in termini di vite umane e restrizioni economiche che stanno uccidendo. Ci vuole più chiarezza da parte del Governo sui vaccini, ogni giorno se ne sente una diversa. Bisogna garantire anche uniformità territoriale, le regole devono essere le stesse, bisogna vaccinare allo stesso modo in tutta Italia.

I dati giornalieri su Napoli sono tutt’altro che incoraggianti, nelle ultime 24 ore ci sono stati 485 nuovi positivi in città. Sono dati che non rassicurano, anzi questo fa capire che il virus è stabile e non decresce. Ci possiamo salvare solo vaccinando più gente possibile, è impensabile un nuovo lockdown.

Perché gli Scudetti finiscono al Nord e non al Sud? Bisogna dare stabilità alla forza del Centro-Sud. Non possiamo accontentarci di essere felici di una promozione in A: anche dalle nostre parti bisogna ritornare a vincere.

Conferma di Gattuso o ritorno di Sarri? Su Sarri si è consumata una rottura, c’era un feeling che andava anche oltre il rapporto tifoso-allenatore. Quando si rompono questi rapporti umani, non è facile tornare indietro. Da tifoso spero che il Napoli torni più competitivo, quest’anno mi aspettavo qualcosa in più. Anche se questi campionati con il virus sono diversi dal solito.

Sono tifoso, faccio il Sindaco, preferisco non sbilanciarmi sulla guida tecnica del Napoli. Gattuso è una persona che mi ha sempre impressionato per la sua passione, ci mette grinta ed entusiasmo. Ripeto: mi auguro che il Napoli competa per il titolo”