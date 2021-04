Sorrentino: “Il Napoli contro l’Inter non può sbagliare. Zielinski? Se lo avessi in squadra lo farei giocare anche in porta”

Nel corso di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Stefano Soriano, ex portiere del Palermo, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto dichiarato:

“Sto chiuso in casa da quindici giorni per via del Covid-19. Il peggio sembra essere passato, ora aspetto solo di negativizzarmi. Con il ritorno degli infortunati, Gattuso ora può fare le giuste rotazioni e così stanno arrivando anche i risultati. La lotta alla Champions è molto avvincente. Se l’ambizione del Napoli è quella di andare in Champions contro l’Inter non può permettersi di sbagliare. Zielinski? Se lo avessi nella mia squadra lo farei giocare anche in porta”.