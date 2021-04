La radio ufficiale: “Napoli con Givova, accordo vicino”

Alla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di “Radio Goal” il giornalista Diego De Luca ha dato gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo sponsor tecnico del Napoli. Ecco quanto emerso:

“Qualcuno ipotizza, ed è realtà che il Napoli possa autoprodursi il materiale tecnico. Però ci arrivano delle novità che riguardano un’offerta fatta da parte del marchio campano Givova al club azzurro. Una proposta per un progetto a lungo termine, in questi giorni si stanno valutando le carte e si stanno facendo le ultime valutazioni. Nel caso in cui le parti riuscissero a raggiungere un accordo definitivo su tutto, nei prossimi giorni potrebbe arrivare finanche l’ufficialità della partnership“.