Moviola Juventus-Napoli: Mariani si perde i rigori su Chiesa e Zielinski, ok la chiamata su Osimhen

Due errori netti di Mariani durante Juventus-Napoli, secondo la Gazzetta dello Sport di oggi.

Infatti, il direttore di gara si è perso due rigori: il primo su Chiesa al 34′ del primo tempo, con il Var Di Paolo che resta in silenzio nonostante ci fossero gli estremi per intervenire per “serious missed incident”

Al 45′ invece Zielinski viene sgambettato da Alex Sandro: Mariani è vicino ma non segnala nulla, il Var ha pochi margini per intervenire.

Sul finale di gara, Mariani concede un rigore a al Napoli per un fallo di Chiellini su Osimhen: ok il penalty.