RAI – A fine stagione verranno fatti i conti con Gattuso. In picchiata le quotazioni di Pirlo

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Paolo Paganini, giornalista Rai. Ecco quanto evidenziato:

“Mi aspetto un Napoli molto più concentrato rispetto all’ultima gara contro il Crotone – ha detto Paganini a Radio Crc – Gattuso ha rimesso in piedi gli azzurri nella lotta Champions, rispondendo sul campo alle critiche. Sono sempre stato un estimatore di Gattuso. A fine stagione verranno fatti i conti, però la dirigenza non avrebbe dovuto metterlo in discussione”.

Lo è Pirlo alla Juve. “Anche in questo caso i conti verranno fatti alla fine – ha detto Paganini a Radio Crc – anche se le quotazioni di Pirlo stanno scendendo sempre di più. Perdesse anche contro il Napoli, la sua situazione sulla panchina della Juve, diventerebbe ancora più critica”.

Infine, tornando a Juve-Napoli di domani, secondo Paganini “Le armi in più in favore di Gattuso sono Insigne e Mertens. Sono loro i veri leader del Napoli. Anche domani daranno un contributo importante”.