Tmw – Koulibaly nel mirino dell’Everton di Ancelotti: prima serve la cessione di Mina

Dopo la cessione di Allan all’Everton , un altro calciatore del Napoli potrebbe ritrovare Carlo Ancelotti in Inghilterra lasciando la città campana. Si tratta di Kalidou Koulibaly, il difensore senegalese, che con il Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023 e rispetto alla valutazione fatta dal presidente De Laurentiis di 80-100 milioni di euro fino a un anno fa, il prezzo del suo cartellino sarebbe calato.

Ma all’Everton per affondare il colpo Koulibaly in estate serve prima definire una cessione: quella del colombiano Yerry Mina, che dopo l’infortunio al polpaccio è rientrato in campo proprio durante l’ultimo turno contro il Crystal Palace. Una cessione non semplice quella del calciatore classe ’94 il cui valore del suo cartellino si aggira tra i 20 e i 25 milioni, ma nonostante ciò, proprio negli ultimi giorni diversi club hanno chiesto informazioni su di lui tranne, però, la Fiorentina. Dunque, non si esclude comunque che magari la prossima estate potrebbe approdare in Italia.