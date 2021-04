CdS – Incubo Covid su Juve-Napoli: c’è apprensione per la partita

Juve-Napoli è una delle partite più importanti per entrambe le squadre in questione. Può valere probabilmente come spareggio Champions, in quanto entrambe le squadre si trovano al quarto posto a 56 punti. Il recupero della partita, già rinviata due volte, potrebbe però slittare nuovamente.

Come riportato in prima pagina dal Corriere dello Sport, infatti, l’incubo Covid continua a gravare sul campionato e su questo match in particolare. Il quotidiano sportivo riporta che la Juve è in apprensione: dopo Bonucci e Demiral c’è il rischio di un’eventuale terzo tampone positivo. Nel frattempo i due allenatori preparano la partita che può valere una stagione.