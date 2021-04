Davide Ancelotti: “Napoli? Purtroppo le cose non sono andate come volevamo”

Davide Ancelotti, figlio dell’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Calcio Inglese” dove, oltre a parlare dell’approdo suo e del padre all’Everton, si è soffermato anche a parlare del Napoli. Ecco quanto emerso:

“L’addio a Napoli? Purtroppo le cose non sono andate come volevamo. In pratica però siamo rimasti senza squadra per una sola settimana, con il Napoli abbiamo disputato l’ultima partita il 15 dicembre contro il Genk in Champions League. L’Everton ci ha poi mandato un aereo privato e abbiamo subito firmato il contratto”.