Napoli, il report dell’allenamento in vista della Juve: tutto la seduta in gruppo per Demme

Il Napoli, attraverso un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto il report dell’allenamento mattutino effettuato al Training Center di Castel Volturno. Di seguito la nota ufficiale del club:

“Dopo il successo con il Crotone e la domenica di Pasqua, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus, recupero della terza giornata di campionato, in programma mercoledì all’Allianz Stadium alle ore 18.45. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la seduta con una fase di torello. Successivamente lavoro aerobico ed esercitazione tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto e sessione di tiri in porta. Demme ha svolto l’intera seduta in gruppo. Ospina ha svolto l’intera seduta in gruppo tranne la partitina e la sessione di tiri“.