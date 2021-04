Benitez a Marca: “Ricevuto offerte in questi mesi ma non era il momento, la Premier la mia priorità”

Rafa Benitez, accostato al Napoli negli scorsi mesi, ha parlato a Marca riguardo al suo futuro, ammettendo di aver ricevuto alcune proposte per tornare ad allenare.

IL PROGETTO GIUSTO – “Offerte? Ne ho già ricevute più di una in questi mesi, ma non era il momento o non era il progetto giusto. Avevo bisogno di passare del tempo insieme alla mia famiglia. Vorrei trovare un club con l’ambizione di competere e di lottare per vincere titoli, o per sviluppare un progetto serio che ti porti a raggiungere in seguito quell’obiettivo: essere in grado di competere per qualcosa.

PRIORITÀ PREMIER – “Le mie esperienze in Premier con Liverpool, Chelsea o Newcastle sono state tutte molto soddisfacenti. Per questo la mia priorità continua ad essere la Premier. La mia famiglia è in Inghilterra ed è il campionato più completa in tutto e per tutto“