Costacurta convinto: “Insigne ha voluto imitare Di Canio, l’intenzione era calciare in porta”

Alessandro Costacurta ha commentato la gara tra Napoli e Crotone durante “Sky Calcio Club” su Sky Sport. Ecco quanto evidenziato:

“Manolas, oltre ad oggi, è stato decisivo in negativo anche in altre gare come con il Sassuolo con un rigore al 90′. Purtroppo questa è una delle sue stagioni peggiori, ha fatto davvero male. Maksimovic, invece, sta disputando un buon campionato, però oggi ha commesso errori gravissimi.

L’assist di Insigne? Onestamente non saprei, per come carica credo volesse calciare in porta imitando Paolo Di Canio in un vecchio gol che realizzò ai tempi del West Ham”. Nel pomeriggio, sempre su Sky Sport, anche Giancarlo Marocchi aveva parlato di un tiro sbagliato anziché un assist voluto.

IL GESTO DI PAOLO DI CANIO (QUI IL VIDEO):