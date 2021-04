Assist sublime di Insigne, Marocchi sminuisce: “È stata fortuna, voleva calciare in porta”

Uno dei gesti tecnici più belli della giornata di Serie A è senza dubbi l’azione del 2-0 in Napoli-Crotone, con l’assist di Insigne per il gol di Osimhen. Un colpo al volo dopo uno scambio con Fabian Ruiz, tutto a velocità altissima.

Ebbene non tutti però pare abbiano apprezzato la giocata del 24 azzurro. Secondo l’opinionista di Sky Sport, Giancarlo Marocchi, il passaggio di Lorenzo Insigne per il centravanti nigeriano non sarebbe stato voluto, ma un colpo fortuito. Ecco quanto evidenziato: “Insigne non può aver fatto un colpo così bello volontariamente. Voleva calciare in porta e gli è uscito un bellissimo assist, non poteva aver visto Osimhen sul secondo palo. La giocata è stata fortuita“.

A quel punto il giornalista Alessandro Bonan gli fa notare: “Guarda Giancarlo, lui cerca di colpire con l’esterno proprio per dare l’effetto a rientrare al pallone“. Chiosa Bucciantini: “Non sono sorpreso da questa giocata di Insigne. È il calciatore di maggior classe del Napoli, così come dell’Italia. È cresciuto anche in personalità, questi colpi li ha, quindi sono convinto che avesse pensato questa giocata e l’ha realizzata“.