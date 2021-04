Cosmi in conferenza: “Stimolante giocare nello stadio che ha il nome di Maradona”

Serse Cosmi ha parlato in conferenza alla fine di Napoli-Crotone. La sua squadra è andata vicina al pareggio con il Napoli al Maradona fornendo una buona prestazione. Nonostante ciò resta ultima in classifica e la lotta salvezza resta in salita. Di seguito riportiamo quanto evidenziato.

“C’è rammarico per il risultato? Dopo il primo tempo, che è stato il peggiore della mia gestione per errori e per atteggiamento, ero veramente arrabbiato. Non si può giocare con il Napoli in quella maniera, senza agonismo. Siamo stati fortunati a riaprirla sul 2 a 0. Nel secondo tempo potevamo anche concretizzare il vantaggio, poi come spesso ci accade nel finale di partita c’è una situazione che ci penalizza. Di Lorenzo ha tirato con il piede che non è il suo ed è venuto fuori un tiro imparabile.

Cosa l’ha fatta arrabbiare di più? Quando entro in uno stadio che si chiama Maradona, come giocatore devo fare tutto quello che so fare. Per questo mi è dispiaciuto l’atteggiamento nel primo tempo, non è facile trovare stimoli, ma se hai passione per il tuo lavoro vengono da soli“.