Rai, Venerato: “De Laurentiis vuole scegliere il prossimo allenatore con calma. L’ultimo contatto con Fonseca è avvenuto rima di Roma-Napoli”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di “Radio Goal”, è intervenuto l’esperto di mercato Ciro Venerato. Ecco quanto dichiarato:

“I tempi per la scelta dell’allenatore posso essere più lunghi di quanto avevamo previsto. Per scoprire chi siederà sulla panchina del Napoli non basterà forse maggio. Oggi De Laurentiis ha parlato con i suoi collaboratori e ha capito che si tratta di una decisione importante, non vuole sceglierne uno solo perché gli altri non sono disponibili, vuole scegliere quello giusto in tutta tranquillità. Il presidente monitora da vicino Inzaghi e Fonseca, il primo potrebbe rompere con Lotito, ma anche la Juventus è su di lui. Il venerdì, prima della sfida tra Roma e Napoli, è avvenuto l’ultimo colloquio tra il Napoli e l’entourage italiano di Fonseca. Juric e Italiano posso interessare anche in Champions e se emergenti, mentre Dionisi arriverebbe solo in caso di Europa League”.