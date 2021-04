Sacchi non ci sta: “Il Napoli ci rubò lo Scudetto con una truffa”

L’allenatore Arrigo Sacchi, nel giorno del suo 75° compleanno, è stato ospite della trasmissione “Un giorno da pecora” in onda su Rai Radio 2 dove ha lasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riportato:

“Scudetto 1990? Ci avevano portato via un campionato truffando perciò ero profondamente deluso dalla giustizia. Alemao, a Bergamo, era rimasto a terra anche se la monetina non gli aveva fatto così male e tutti lo avevano visto. Giocavamo meglio del Napoli e meritavamo noi di vincere: ci furono cose non proprio chiare che poi ho scoperto, ma non parlo altrimenti vado in galera”