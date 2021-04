Ordine: “Sarà un finale di stagione strabiliante: sono tutte in corsa per i propri obiettivi. Gattuso al Monza? Non rifiuterebbe”

Nel corso di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Franco Ordine. Ecco quanto evidenziato:

“Attendiamo le 24 ore che saranno decisive per capire se all’interno della Nazionale ci sia qualche altro positivo. Dal punto di vista calcistico, ci avviamo ad uno sprint straordinario. Juventus e Napoli sono lì con una gare in meno da giocare ed è tutto molto bello, poi c’è ancora da decidere lo Scudetto, Europa League e Champions League. La squadra sulla quale punterei un euro per la qualificazione in Champions è l’Atalanta. Gattuso al Monza? Non rifiuterebbe se arrivasse quella proposta“.