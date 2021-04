Zielinski di nuovo positivo al Covid-19? Due tamponi rapidi dall’esito opposto: domani la verità

Alla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal” è intervenuto il giornalista Diego De Luca. Ecco quanto emerso:

“Riguardo Zielinski stanno venendo fuori delle indiscrezioni per la sua positività al Covid-19, più che altro sono voci di corridoio. Il Napoli nella giornata di domani effettuerà nuovi test”.

Dopo le dichiarazioni lanciate nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli, arriva un altro allarme che non rassicura affatto mister Gattuso: Piotr Zielinski sarebbe nuovamente positivo al Covid-19. La notizia arriva da Castel Volturno al calare della sera e fa sapere che al momento dell’arrivo all’aeroporto di Capodichino, il centrocampista è stato sottoposto a un tampone rapido che ha dato come risultato l’esito positivo. Il calciatore, vista la situazione, si è subito recato all’interno della sua abitazione dove si è sottoposto ad un altro test che, invece, stavolta ha dato come esito negativo. A quel punto, il medico sociale, Raffaele Canonico, ha predisposto un tampone molecolare il cui risultato di saprà soltanto questa mattina. Essendo già stato contagiato dal virus, secondo i sanitari, per Zielinski si potrebbe trattare di un falso positivo. Nonostante tutto però, le possibilità che il calciatore potrà essere già in campo contro il Crotone si riducono e, nel caso in cui la sua positività sarà confermata, dovrà rinunciare anche all’attesissima sfida con la Juventus all’Allianz Stadium.