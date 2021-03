Crotone, Djidji: “Il Napoli è una bella squadra ma noi vogliamo i tre punti”

Koffi Djidji, difensore del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazione al sito ufficiale del suo club in merito alla sfida contro il Napoli di sabato. Ecco quanto dichiarato:

“Abbiamo lavorato molto bene in queste 2 settimane approfittando della sosta, siamo pronti per la prossima partita. Il Napoli è una bella squadra ma noi siamo ultimi e dobbiamo fare di tutto per tornare a casa con punti. Abbiamo preso tanti gol e a me come difensore è una cosa che fa un po’ incavolare quindi vogliamo prendere meno gol possibili da qui alla fine perché solo non subendo reti possiamo vincere, invece prendendo gol è ovviamente più difficile”.