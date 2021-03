Giuffredi sicuro: “Veretout? Non verrà mai al Napoli”

Jordan Veretout è uno dei calciatori da sempre nella lista dei desideri del Napoli. Il mercato estivo della scorsa stagione ha visto molto vicine le due parti, salvo poi la fumata nera. Mario Giuffredi, nel corso di Si Gonfia La Rete, su Radio Marte, ha detto la sua a riguardo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Fonseca al Napoli insieme a Veretout? Il ragazzo a Napoli non verrà mai, rimarrà alla Roma ed è giusto che rimanga lì perché se è diventato un giocatore importante lo deve anche al club. Su Fonseca non lo escludo ma non ci credo. Il candidato principale secondo me è Juric”.