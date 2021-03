Foschi: “Per il Napoli ho un debole, sono sicuro che arriverà in Champions”

Rino Foschi, direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Un Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto emerso:

“Napoli in Champions? Per gli azzurri ho un debole. Quest’anno c’è stato un brutto momento, e mi è dispiaciuto molto per Gattuso che è stato annientato dalle critiche, ma attualmente le cose stanno andando nel verso giusto. Il lavoro svolto da Rino si è sempre visto e sono sicuro che il Napoli farà un bel finale di stagione riuscendosi a classificare per la Champions“.

“Mancini? Ha avuto la fortuna di dover trovare un nuovo volto a questa Nazione con giovani molto validi. Questi ultimi sono dei calciatori importanti e infatti sta svolgendo davvero un ottimo lavoro nonostante i vari positivi al virus e gli infortunati dovuti da una stagione particolare. A Euro2021 potremmo toglierci delle soddisfazioni, ma anche in seguito, nel mondiale. Queste due competizioni metteranno in vetrina i nostri giovani migliori, i quali aumenteranno ancora di più il loro valore”.

“Il mio miglior investimento? Parlare di Cavani, Barzagli, Grosso e Toni è facile, preferirei parlare più di chi, purtroppo, non sono riuscito a prendere. Tra quest’ultimi, ad esempio, ricordo che al Palermo anticipammo tutti per Giorgio Chiellini quando era ancora al Livorno, ma purtroppo Moggi me lo soffiò visto che la trattativa andò per le lunghe”.