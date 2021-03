Pari su Inzaghi: “Conosco bene Simone: avessi un euro lo scommetterei sul suo arrivo a Napoli”

L’ex calciatore (fra le altre) del Napoli, Fausto Pari, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il suo intervento, nello specifico, è legato alla forte amicizia che lo lega a Simone Inzaghi, attuale tecnico biancoceleste e da tempo nel mirino del Napoli. Di seguito, le sue parole:

“Gli allenatori non possono avere procuratori per conflitti di interesse, quindi non lo gestisco; ma avessi un euro, scommetterei sul suo arrivo a Napoli. Lui ha la maglia della Lazio cucita addosso ed il rinnovo va troppo per le lunghe. Consiglio a tutti i calciatori di fare un’esperienza a Napoli. Se non giochi a Napoli, con la maglia azzurra, se non vivi quella città e quell’ambiente, anche quella pressione, non capirai mai cosa vuol dire fino in fondo giocare al calcio“.