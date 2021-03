Diritti tv, fumata nera in Lega: nessun accordo trovato e servirà un nuovo bando

Secondo quanto riportato da Ansa, non è stato trovato l’accordo in Lega Serie A per l’assegnazione dell’ultimo pacchetto dei diritti tv per il campionato 2021/24.

Infatti, ben sette società (Juve, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina) si sono astenute al momento del voto sulla offerta di Sky per trasmettere tre gare a giornata visto che le altre sette sono state assegnate a Dazn: sarà dunque necessario un nuovo bando per assegnare i diritti tv delle restanti tre partite.