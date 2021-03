L’ex ds della Salernitana, Cannella: “Le ultime scelte non hanno sorriso a Giuntoli, deve cercare la qualità con più insistenza”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Giuseppe Cannella, ex direttore sportivo della Salernitana. Ecco quanto dichiarato:

“Nonostante la pandemia i grandi club metteranno sul piatto cifre importanti per i loro obiettivi di mercato in estate per questo motivo bisogna tenere d’occhio Koulibaly e Fabian Ruiz. È inutile dire che le trattative degli azzurri verranno condizionate dalla posizione finale in classifica. Con la Champions il Napoli potrebbe concentrarsi di più sulle operazioni in entrata”.

A proposito di ciò, Giuseppe Cannella aggiunge: “Il Napoli dovrà cercare di migliorare la qualità della rosa, le ultime scelte non hanno dato ragione a Giuntoli. In futuro il ds del Napoli dovrà cercare la qualità con più insistenza”.