Belgio, il CT Martinez: “Valuteremo le condizioni di Mertens. È difficile disputare tre partite in pochi giorni”

Domani si giocherà Belgio-Bielorussia e il commissario tecnico dei diavoli rossi, Roberto Martinez, ha tenuto quest’oggi una conferenza stampa nella quale ha dichiarato:

“Lukaku? Di sicuro lui e De Bruyne non saranno in campo per tutta la durata dei 90 minuti. Dopo la seduta di oggi capiremo se la rosa sarà in forma e se avremo la possibilità di poter schierare Mertens e Carrasco. Quando ci sono tante competizioni non hai intenzione di perdere tempo, è necessario allenarsi bene in Nazionale e mostrare le proprie capacità. È la prima volta che ci capita di dover disputare tre partite nel giro di pochi giorni, ed è difficile per tutti giocare tre gare complete in poco tempo”.