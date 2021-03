NAPOLI PISA PRIMAVERA –

27′ – Bello scambio tra Furina e Labriola, quest’ultimo va al tiro dal limite dell’area con il destro ma la palla sfiora il palo a portiere battuto. Ottima occasione per il Napoli.

22′ – Ammonito Hanxhari del Pisa per fallo su D’Agostino al limite dell’area in zona destra. Punizione battuta da Cioffi deviata dalla barriera in angolo. Dal corner poi batte Cataldi e colpo di testa di Furina ma la palla finisce alta sulla traversa.

18′ – Prima occasione anche per il Pisa. Batti e ribatti in area, palla che arriva al limite con Penco che prova il mancino di prima intenzione ma la sfera termina a lato di poco.

11′ – GOOOOOOL DEL NAPOLI! Punizione guadagnata da Virgilio dai 23 metri: sul punto di battuta va Labriola che con un destro spettacolare scavalca la barriera e mette in rete! Portiere immobile!

5′ – Prima occasione del match: dal vertice sinistro dell’area di rigore Labriola prova il destro a giro, palla centrale bloccata da Falsettini.

1′ – Iniziata la partita!

14.00 – Si comincia con qualche minuto di ritardo per sistemare la rete della porta del Napoli.

13.30 – Squadre in campo per il riscaldamento.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Pisa, quindicesima giornata del campionato Primavera 2. Gli azzurrini di mister Cascione sono reduci dal doppio successo ottenuto con Reggina e Salernitana, e ora puntano ad una veloce risalita in classifica (al momento sono sesti con 17 punti, ndr), considerando ancora le tre partite da recuperare. Di fronte ci sarà il Pisa che, complice le tante assenze in casa Napoli, si impose 3-1 nella gara d’andata. I toscani, ottavi in classifica con 14 punti all’attivo, hanno collezionato 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite disputate.

Per questo match mister Cascione avrà a disposizione anche Davide Costanzo e Antonio Cioffi, che figurano nell’elenco dei convocati e ritornati in Primavera vista la sosta per le nazionali e l’assenza di impegni per la prima squadra di Rino Gattuso. Calcio d’inizio previsto per le ore 14.

NAPOLI PISA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-2-3-1): Idasiak; Barba, Spedalieri, Costanzo, Potenza; Virgilio, Cataldi; Cioffi, D’Agostino, Labriola; Furina.

A disposizione: Pinto, Provitolo, Acampa, Amoah, D’Onofrio, Guarino, Romani, Sami, Vergara, Di Dona, Ambrosino. Allenatore: Cascione.

PISA (4-3-1-2): Falsettini, Arapi, Mauro, Bechini, Gaffi, Penco, Hanxhakari, Sibilio, Panettoni, Andreano, Susso.

A disposizione: Colnago, Romeo, Edu Mengue, Pasquini, Macchi, Romiti, Del Rosso, Munno, Lepri, Sabia, Cenni, Falconi. Allenatore: Paffi.

Dal nostro inviato allo stadio “G. Piccolo” di Cercola: Pasquale Giacometti