Il Mattino – Lobotka sarà ceduto in estate. Permanenza difficile anche per Bakayoko

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla questione cessioni in casa Napoli. Secondo il quotidiano napoletano, Elmas e Demme resteranno in azzurro. Il centrocampista macedone è un investimento per il futuro e non sarà ceduto. Chi invece non ha molte possibilità di restare a Napoli sono Lobotka e Bakayoko. Lo slovacco non trova spazio e sarà ceduto, mentre per Bakayoko non verrà fatta nessuna offerta al Chelsea per acquistarlo definitivamente.

