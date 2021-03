Karnezis: “Seguo sempre il Napoli. Non c’è motivo di cambiare allenatore: si può ancora andare in Champions”

L’ex portiere del Napoli, Orestis Karnezis, attuale giocatore del Lille capolista in Ligue 1, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“La squadra sta facendo molto bene, le cose calcisticamente in Francia vanno bene. Per il COVID invece, anche qui siamo chiusi in casa purtroppo quindi le cose non vanno alla grande. Seguo molto il Napoli, è normale che chi passa da lì ha sempre il Napoli nel cuore. Questo virus purtroppo non permette alla squadra di stare al meglio. Non è una bella situazione ma il Napoli può andare in Champions quest’anno.

Il campionato che mi piace di più, anche come portiere, è quello italiano. In Serie A si può migliorare tantissimo e se sai giocare lì puoi giocare poi ovunque. Mi sento a volte con Manolas, ho un bellissimo rapporto e ricordo con tutti. Galtier è un allenatore bravissimo e molto serio, allena tanti giocatori giovani in un club che sta crescendo pian piano. Non abbiamo mai parlato di Napoli e del Napoli. Non vedo motivo per cambiare allenatore nel Napoli.

L’Inter ha un grande vantaggio. Può vincere questo Scudetto chi sbaglierà di meno.