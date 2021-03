Con il contratto in scadenza a fine stagione, Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic sembrano ormai destinati a lasciare il Napoli.

A confermarlo è Sky Sport, che ricorda come la società azzurra abbia dialogato con i calciatori, ma senza trovare un accordo. Il tempo stringe, ormai è pochissimo, e non ci si attendono colpi di scena in merito. L’addio a fine campionato è ora più che mai certo.