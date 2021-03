Pistocchi: “Il Napoli domina, la Roma non è mai in partita! C’era l’Europa League, ma non è un alibi”

Rom-Nap 0:2 Come all’andata il Napoli domina la partita, colpisce con Mertens su punizione, raddoppia ancora con Mertens (assist di Politano) La Roma, senza Mkhitarian Smalling e Veretout non è mai in partita: l’Europa League si paga, ma non deve essere un alibi per la squadra pic.twitter.com/h8wivbePhd