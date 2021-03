Giancarlo Marocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport Show nel pre partita di Roma-Napoli, in merito al rinnovo di Gennaro Gattuso:

“Gattuso aveva il contratto pronto per essere firmato, l’aveva portato a casa per leggerlo. De Laurentiis poi lo chiama e gli dice no, fai una cosa, tienitelo, non rinnoviamo più“