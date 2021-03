Allegri sull’addio alla Juve: “Una cosa naturale, c’è stata diversità di vedute”

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Roma-Napoli, gara valida per il 28° turno di Serie A. Di seguito quanto dichiarato:

“Addio alla Juve? Credo che sia stata una diversità di vedute. Nel calcio devi vincere, non bisogna far tanto. Non mi disse che avrebbe scelto Sarri. Eravamo d’accordo quasi su tutto ma alla fine non ci siamo resi neanche conto che ci siamo divisi. La scelta è stata del presidente”.

“Siamo rimasti in ottimi rapporti, sono stati cinque anni meravigliosi e irripetibili. C’era alchimia, ci siamo divertiti, sono state fatte scelte di mercato importanti. Dopo cinque anni non è facile trasmettere le stesse cose, ed è per questo che hanno deciso di cambiarmi”.

“Quel finale di stagione era la logica fine di un rapporto tra me e la Juventus. Annate meravigliose, con l’Ajax non è andata bene, però sono molto legato alla Juventus”.

“Ritorno alla Juve? Difficile anche dirlo. Ora Andrea Pirlo sta facendo un buon lavoro”.