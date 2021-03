Rinvio Juventus-Napoli, Chiariello: “Tutto in regola, ottima mossa di ADL”

Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21, nel corso della trasmissione Campania Sport, del rinvio della gara tra Juventus e Napoli. Il giornalista napoletano ha respinto le accuse avanzate dalla Roma alla Lega Calcio, di seguito quanto dichiarato:

“Come giustamente detto dalla Lega, le due società avevano diritto di concordare la data. Teniamo conto di una cosa, la data è stata fissata il 17 marzo prima del ritorno di Champions della Juventus. Nel momento in cui è venuto meno l’impedimento per una data normale perché la Juve è fuori, la richiesta avanzata dal Napoli ha trovato accoglienza nella Juventus che ha deciso di rinviare. Non si ha motivo del perché il Napoli debba giocare tre partite in una settimana.

Adesso mi sembra pretestuoso gridare allo scandalo quando mi sembra tutto in regola. Mi sembra un’ottima mossa di ADL, consente al Napoli si lavorare meglio e di recuperare Lozano. Normale che sia così”.