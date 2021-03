Cassano elogia il Napoli ma nota il dettaglio: “Mertens non sta bene”

Antonio Cassano, ospite di Bobo Tv, programma condotto da Bobo Vieri sulla piattaforma streaming Twitch, ha parlato del Napoli. L’ex calciatore ha commentato la vittoria degli azzurri sul campo del Milan e si espresso sulla classifica attuale. Ecco quanto evidenziato:

“Mertens ancora non sta bene con la caviglia, non lo vedo al massimo. Il Napoli ha trovato una sua quadratura ed una sua compattezza con Mertens in campo, ha meritato di vincere. Se riescono a fare risultato con la Roma, allora farà un passo avanti con l’entusiasmo. Poi mi soffermerei sul Milan che sta giocando tanto ed è comunque al secondo posto. Solo con un disastro clamoroso dell’Inter si riaprirà il campionato”.