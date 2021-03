Caputi critico: “Il limite del Napoli è essere uscito dalle coppe. In Europa si prendono solo batoste”

Nello studio de Il Bello del Calcio, programma televisivo in onda su Canale 21, si discute di tante tematiche in casa Napoli. Nello specifico, gli ospiti in studio si sono soffermati sulle prestazioni del Napoli che sembra essere in piena ripresa. Secondo Massimo Caputi, la squadra azzurra è stata favorita dall’uscita dalle coppe, Europa League e Coppa Italia, di seguito riportiamo quanto evidenziato.

“Il Napoli si è ripreso in campionato per via dell’uscita dalle coppe, però non va bene. Il limite del Napoli è proprio quello di essere uscito dalla coppe. Non è una cosa buona avere meno impegni perché si pensa solo al proprio orticello e quando si va in Europa si prendono le botte“.

Arriva repentina la risposta di Marolda: “Una grande squadra deve giocare tre volte a settimana, deve dimostrarsi ambiziosa“.