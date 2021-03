Piccinini non è convintissimo: “Il Napoli ha avuto paura di vincere, il rigore c’era”

Nel corso del post partita di Milan-Napoli, in onda su Sky Sport, Sandro Piccinini ha commentato la vittoria del Napoli sul Milan. Di seguito le dichiarazioni rilasciate all’emittente.

“Mertens non è al 100%, preferito ad Osimhen ma non è andata bene. Nel primo tempo il Napoli ha avuto qualità, c’è stato un buon palleggio. Il Napoli nel finale è andato in difficoltà per un problema di testa. Si vede che è una squadra non tranquilla, ha avuto quasi paura di vincere. Il caso Gattuso, le tensioni, le assenze hanno pesato parecchio. Resta un problema: concretizzare le occasioni create. Rigore? Per me c’era”.