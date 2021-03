Maldini: “Gattuso è un grande allenatore, ci vuole apertura mentale. Stasera giochiamo per allontanare il Napoli”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan–Napoli, posticipo valido per la 27esima gara di Serie A. Al San Siro, i partenopei cercheranno la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il successo sul Bologna. Gattuso torna alla Milano rossonera da sfidante, per la prima volta, serata che coincide con il ritorno al 433 del tridente leggero. Nel pre-partita Sky, Paolo Maldini ha risposto ad alcune domande:

“Il Milan di stasera come a Manchester? La nostra storia recente deve farci capire che abbiamo tante facce, una cosa che serve è lo spirito che abbimamo dimostrato nelle nostre partite, come dicevate prima è sempre lo stesso cambiando interpreti e qualità.

Partita per inseguire l’Inter o per cacciare via il Napoli dalla Champions? Entrambe, con una vittoria si porterebbe tutte le quinte a dieci punti e naturalmente continuerebbe la rincorsa all’Inter.

Si può fare a meno di Zlatan? Lui partecipa ad allenamenti e riunioni, la sua importanza è quella in campo e fuori con l’allenatore.

Principale artefice del collettivo? La società ha lavorato in una determinata maniera, poi i giocatori che hanno dimostrato talento e le componenti sono tante. Continuità coì si ha se tutti tirano dalla stessa parte.

Kessie? Ci siamo mossi per blindarlo ma anche per quelli in scadenza nel 2022, per Calabria anche. Non abbiamo raggiunto accordi ma ci stiamo lavorando.

Gattuso grande allenatore? Si, in evoluzione continua. Ci siamo visti dentro, credo che la fortuna sia quella di aprire la propria mente e rimanere ai passi del tempo.“