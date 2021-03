SSC Napoli, report allenamento: “Tutto l’allenamento in gruppo per Lozano, terapie e lavoro personalizzato per Petagna, iniziata la riabilitazione di Ghoulam”

Il Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento odierna al Training Center di Castel Volturno attraverso una nota ufficiale sul proprio profilo Twitter. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Seduta mattutina per il Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente esercitazione tecnica suddivisa per reparti. Lozano ha svolto lavoro personalizzato e poi intera seduta in gruppo. Petagna ha fatto terapie e lavoro personalizzato tra palestra e piscina. Ghoulam è rientrato presso il proprio domicilio e ha iniziato il percorso riabilitativo”.