Tina sicuro: “Petagna? Salterà le prossime tre partite. Tornerà a disposizione dopo la sosta”

Nel corso del programma radiofonico Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, è intervenuto Pasquale Tina. Il giornalista ha parlato degli infortuni di Lozano e Petagna, riportando un possibile rientro in campo. Di seguito riportiamo quanto evidenziato:

“Lozano? Sta meglio, ha una settimana in più. Abbiamo qualche giorno per valutarlo ancora. L’obiettivo è portarlo in panchina con in Milan e poi inserirlo nella formazione titolare. Lozano prima dell’infortunio era il migliore attaccante del Napoli e penso lo sia ancora. Con Osimhen si avranno due frecce ad un arco e per questo filotto di partire servono se si vuole scalare la classifica.

Petagna? Credo non ce la faccia per il Milan. Credo che salti le prossime tre partite e potremmo rivederlo dopo la sosta. Dopo la Roma, c’è la sosta nazionali ed il Napoli riprende il 3 aprile con il Crotone, per quella data sarà a disposizione“.