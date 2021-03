Ag. Insigne: “Non ci sono stati incontri con la società per il rinnovo, pensiamo al campo”

Nel corso della trasmissione Si gonfia la Rete, in onda su Tele A, è intervenuto Vincenzo Pisacane. Il procuratore di Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo assistito, riguardanti nello specifico il rinnovo di contratto con il Napoli. Ricordiamo che attualmente il contratto del capitano è in scadenza nel 2022 e di seguito riportiamo le parole del procuratore napoletano.

“Rinnovo del contratto? Non ci sono stati incontri con il club, ve lo assicuro, ci siamo incontrati per altri giocatori che assisto. Il Corriere dello Sport dice che ci hanno fatto un’offerta ma non è così. La nostra idea è quella di concludere la stagione nel migliore dei modi, pensando al campo. Il contratto è in scadenza nel 2022 quindi ci sarà del tempo per parlarne”.