Juventus, contro il Cagliari un solo diffidato: Cuadrado rischia di saltare il Napoli

Juventus–Napoli, valida per la terza giornata di Serie A, sarebbe dovuta disputarsi lo scorso 4 ottobre. Al tempo il Napoli fu bloccato dall’ASL di Napoli per i positivi e non partì per Torino. Mesi dopo, e qualche ricorso dopo, la data per il recupero è stata trovata: 17 marzo allo Juventus Stadium.

La partita, in programma alle ore 18:45, finalmente verrà giocata sul campo, dopo le tante polemiche legate all’intervento dell’ASL di Napoli. Il Napoli di Gattuso arriverà a Torino dalla pesante trasferta di San Siro contro il Milan mentre la Juventus dalla trasferta di Cagliari. È da monitorare la situazione di Juan Cuadrado, unico diffidato che potrebbe saltare eventualmente la gara contro il Napoli. Sarebbe un’assenza pesante per Pirlo poiché il terzino colombiano è un punto fermo della formazione e di solito grande protagonista contro gli azzurri.